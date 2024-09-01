Kartepe'de yolcuyla tartışan şahıs, evinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Kartepe'de yolcuyla tartışan şahıs, evinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Kartepe\'de yolcuyla tartışan şahıs, evinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir özel halk otobüsünde çıkan tartışma sonucu yolcu pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

01.09.2024 16:09
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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Bedirhan K., sahibi oldukları özel halk otobüsünün şoförü ile tartışan yolcu Erdal Kara'yı gittikleri evinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, 30 Ağustos günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Gündüz saatlerinde özel halk otobüsüne binen Erdal Kara ile aracın şoförü Emirhan S. arasında tartışma çıktı. Dİğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı. Olayı haber alan otobüsün sahibi Nizam K. ve oğlu Bedirhan K., akşam saatlerinde Erdal Kara'nın evine gitti. Burada yaşanan tartışmada Bedirhan K., yanındaki pompalı tüfekle Kara'ya 4 el ateş etti. Yaralanan Erdal Kara, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Bedirhan K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bedirhan K., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdal Kara'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün Kartepe ilçesindeki Karadere Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kestanelik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Kartepe, Kocaeli, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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