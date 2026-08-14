Özel Kuvvetler İhtisas Kursu Kapanış Töreni
Bakan Güler, 18. Dönem Özel Kuvvetler İhtisas Kursu kapanışına katıldı ve incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki 18'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı.
Askeri törenle karşılanan Güler, incelemelerde bulunarak devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.
Kaynak: AA
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