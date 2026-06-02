Özel Öğrenciler Tarımda Büyüyor

02.06.2026 11:26
Selim'deki özel gereksinimli öğrenciler, tarım serasında uygulamalı eğitim alıyor.

Kars'ın Selim ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, belirli aralıklarla ziyaret ettikleri uygulama serasında üretim yaparak tarımı öğreniyor.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, ilçe müdürlüğü bünyesindeki uygulama serasını düzenli aralıklarla ziyaret ediyor.

Yaklaşık 300 metrekarelik serada domates, biber, salatalık ve çeşitli sebzelerin üretim süreçlerini yakından takip eden öğrenciler, fide dikimi ve sulama gibi uygulamalara da katılıyor.

Öğretmenler ve tarım personelinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri hedefleniyor.

Doğayla bağ kurmaları amaçlanıyor

Toprakla vakit geçiren öğrenciler hem tarımsal üretim konusunda bilgi edinme fırsatı buluyor hem de doğayla iç içe ortamda sosyal ve kişisel becerilerini geliştirme imkanı yakalıyor.

Çalışmayla, özel çocukların sorumluluk bilinci kazanması, el becerilerini geliştirmesi ve doğayla bağ kurması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uygulama serasının bölgeye ilham olduğunu söyledi.

Zaman zaman çiftçilere yeni ürünleri, gübreleme ve yetiştirme metotlarını uygulamalı olarak göstermek amacıyla kurdukları serada şimdi de çocuklara hizmet verildiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Onların hem toprakla buluşmaları, toprağa ellemeleri, fideyi toprakla buluşturmaları ve sonrasında da burada yetişecek bu ürünlerle de çiftçiliğin, üretimin nasıl olduğu konusunda da bir farkındalık, bir bilinçlendirme amaçlıyoruz. Zaman zaman çiftçilerimiz buraya gelip teknik olarak da gezi gerçekleştiriyorlar. Buradaki bu uygulama serası çiftçimizden de oldukça ilgi görüyor."

"Fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini göstermek istedik"

Özel eğitim öğretmeni Rabia Taşçı da toprağı işleyerek fidelerin toprakla buluşturulmasından yetişme aşamalarına kadar her aşamayı izleme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Amacımız, özel gereksinimli çocuklarımıza da ilgi ve yeterli fırsat verildiğinde ne kadar fazla başarabileceklerini göstermek." dedi.

Çocukların yaşayarak öğrenme becerilerinin ön planda tutulmasının önemli olduğuna işaret eden Taşcı, "Somutlaştırarak bir şeyleri öğretmeliyiz ve doğayı en güzel doğada öğretebileceğimizi düşünüyorum. Bugün hep beraber hayatlarında hiç unutamayacakları bir etkinlik gerçekleştirdik. Fidelerini diktiler, doğanın tabii ki de ne kadar önemli olduğuna değiniyoruz. Ne kadar özen göstermemiz gerektiğini söylüyoruz. Fakat bugün kendilerinin gelerek bu anı yaşamalarının, tatmalarının, onları rehabilite süreçlerine de katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

