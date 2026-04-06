Özel Okullarda 2026-2027 Yıllık Ücretleri Açıklandı: Başlangıç Kademesi 1 Milyon TL'yi Aştı

Özel okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yıllık ücretler açıklanmaya başladı. İlköğretim ve lise 1 gibi kademe başlangıcı yıllık eğitim ücretleri 1 milyon TL’yi aşmış durumda. MEB, bu yıl ilk kez kademe başlangıcındaki fiyatlar için sınır getirdi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla, yeni kayıt ücretleri bir önceki yılın aralık ayı yıllık yurt içi ÜFE ve aynı dönemin TÜFE ortalamasının 1.5 katı oranından daha fazla artış yapılamayacak. Bu hesaplamayla, kademe başlangıcı eğitim ücretlerinde tavan artış oranı yüzde 43.92 olarak belirlendi. Ara sınıflarda ise zam artışı yüzde 30.74’ü geçemeyecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılına göre, gelecek yıl için tam sınırdan, yani yüzde 43.9’luk zam yapan okullar da var, yüzde 5 gibi sınırın çok altında bir artış yapan okullar da. Genelde ortalama zam yüzde 30’larda seyrediyor. Örneğin, TED İstanbul Koleji’nde ilköğretim 1. sınıf yıllık ücreti 1 milyon 68 bin 606 TL, lise 1 yıllık ücreti ise 1 milyon 187 bin 340 TL. İki ücret için de bu yıla göre, yüzde 43.9’luk bir artış söz konusu. Aynı oran ENKA Okulları için de geçerli. Şişli Terakki’de ise ilkokul ve lise 1 ücreti, 2026-2027’de 1 milyon 1 bin 838 TL ile, bir önceki yıla göre yüzde 30.7 zam aldı.

Yasal sınırın altında zam oranını tercih eden okullar da bulunuyor. Fide Okulları’nda, ilkokul 1. sınıf yeni kayıt öğrencilerin yıllık ücreti 775 bin TL olarak belirlendi. Bu, 2025-2026 yılına göre sadece yüzde 5’lik bir zam uygulandığı anlamına geliyor. Okul yetkilileri, ekonomik nedenlerle velileri zor durumda bırakmamak ve sürdürülebilirliği gözeterek bu kararı aldıklarını belirtti. İELEV Okulları’nda ise yüzde 27 oranında zam yapıldı, bu da yasal sınırın altında kalarak ailelerin bütçesini desteklemeyi amaçlıyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi ve SEV Amerikan Koleji’nde hazırlık sınıfı ücretleri henüz açıklanmadı, ancak SEV, ara sınıflara yüzde 8-12 oranında zam yapıldığını ve velilere nefes aldırmak istediklerini ifade etti. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, özel okulların öğrenci kaybetmemeye çalıştığını ve enflasyonun makul seviyeye gelmesiyle bu açığı kapatmak istediklerini söyledi. Son 5 yılda, özel okullarda 200 binin üzerinde öğrenci kaybı yaşandı ve 1000’in üzerinde özel okul kapandı.