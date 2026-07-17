Özel Sektör Öğretmenleri Eylemde

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'da sürdürdüğü eylemlere ilişkin açıklama yaptı. Öğretmenler "Haklarımızı tek tek kazanana kadar bu meydanları da Ankara'yı da terk etmiyoruz" dedi.

Sendika, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde taleplerini dile getirmek için yapılan eylemde öğretmenlerin şiddete ve gözaltı işlemine maruz kaldığını belirterek, buna rağmen mücadeleden geri adım atılmadığını ifade etti. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler olarak, birlikte Ankara sokaklarında haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının önünde taleplerimiz için yaptığımız eylemde; uğradığımız şiddete, maruz bırakıldığımız gözaltı işlemine rağmen, omuz omuza verdiğimiz bu onurlu mücadelede bir kez daha sesimizi gür bir şekilde duyurduk."

Bizler sadece kendimiz için değil; bu ülkenin, evlatlarımızın ve 90 milyon yurttaşımızın geleceği olan nitelikli kamusal eğitim hakkı için buradayız. Maruz kaldığımız baskılara rağmen inancımızdan tek bir milim dahi geri adım atmadık. Ankara'nın taşları da sokakları da döktüğümüz gözyaşlarının ve verdiğimiz mücadelenin şahididir.

Topu sürekli birbirine atarak bizleri oyalayan yetkililere ve iktidar temsilcilerine bir kez daha sesleniyoruz: Bizden kaçmayı bırakın ve karşımızda gerçek bir muhatap olun! Taleplerimiz net ve somuttur: Mülakat Mağduriyetine Son Verilsin! Hakkımız olan atamalar yapılsın! Taban maaş hakkımız iade edilsin! Elimizden alınan taban maaş hakkımız derhal geri verilsin!

Mücadelemizi oyalama taktikleriyle ya da baskıyla bastırabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Somut adımları görene, haklarımızı tek tek kazanana kadar bu meydanları da Ankara'yı da terk etmiyoruz!"