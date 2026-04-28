Özel: Yolun sonu iktidardır, yolun sonu selamettir

28.04.2026 22:50
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında maden işçilerinin eylemine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına değinerek, 4 Mayıs'ta 81 ilde sahada olacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Madenlerde son 23 yılda 35 bin işçinin hayatını kaybettiğini belirten Özel, Doruk Madencilik işçilerinin 9 gündür Ankara'da açlık grevinde olduğunu hatırlattı. İşçilerin ücret ve tazminat taleplerine değinen Özel, 'Bu mücadele hepimizin onur mücadelesidir' dedi. AK Parti'nin 386 bin maden ruhsatı dağıttığını, Yıldızlar SSS Holding'in 2 bin 364 ruhsat aldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin konuşan Özel, 'Her gün bir doğru bir yalanı çürütüyor. 14 itirafçı ifadesini geri çekti. Ateşle oynayan elini, yargıyla oynayan memleketin geleceğini yakar' ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi'ne teşekkür eden Özel, 'Görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum' dedi.

CHP'nin 4 Mayıs'ta 81 ilde ve 973 ilçede sahada olacağını belirten Özel, 'Biz Türkiye İttifakı'yla, Türkiye'nin tüm demokratlarıyla birlikte kazanacağız. Yolun sonu iktidardır, yolun sonu selamettir' diye konuştu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
