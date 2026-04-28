Özel: Yolun sonu iktidardır, yolun sonu selamettir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Madenlerde son 23 yılda 35 bin işçinin hayatını kaybettiğini belirten Özel, Doruk Madencilik işçilerinin 9 gündür Ankara'da açlık grevinde olduğunu hatırlattı. İşçilerin ücret ve tazminat taleplerine değinen Özel, 'Bu mücadele hepimizin onur mücadelesidir' dedi. AK Parti'nin 386 bin maden ruhsatı dağıttığını, Yıldızlar SSS Holding'in 2 bin 364 ruhsat aldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin konuşan Özel, 'Her gün bir doğru bir yalanı çürütüyor. 14 itirafçı ifadesini geri çekti. Ateşle oynayan elini, yargıyla oynayan memleketin geleceğini yakar' ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi'ne teşekkür eden Özel, 'Görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum' dedi.

CHP'nin 4 Mayıs'ta 81 ilde ve 973 ilçede sahada olacağını belirten Özel, 'Biz Türkiye İttifakı'yla, Türkiye'nin tüm demokratlarıyla birlikte kazanacağız. Yolun sonu iktidardır, yolun sonu selamettir' diye konuştu.