Özelleştirme Uygulamalarından 71,5 Milyar Dolar Gelir Elde Edildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarından sağladığı gelir 71,5 milyar dolara ulaştı.
AA muhabirinin, ÖİB'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, çağdaş özelleştirme uygulamalarına 1986'da başlandı. Yarım kalmış tesislerin, küçük ölçekli işletmelerin ve bazı büyük fabrikaların özelleştirilmesi ile çeşitli halka arz uygulamaları gerçekleştirildi.
Sonraki yıllarda hızlanan özelleştirme uygulamalarıyla petrol rafinerisi, tekstil, petrokimya, çimento, yem sanayisi, demir çelik, tütün ve alkol, elektrik dağıtımı gibi sektörlerde özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi ve devlet bu alanlarda işletmecilikten çekildi.
İdare tarafından 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplamı 71,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Hazineye geçen yıl 346 milyon dolar aktarıldı
ÖİB, geçen yıl 51 özelleştirmenin ihalesini yaparken bu uygulamalardan yaklaşık 181 milyon dolar gelir elde edildi. Geçmiş yıl taksitleriyle birlikte özelleştirmeden 2023'te sağlanan gelir 440 milyon doları buldu. Hazineye yapılan transfer tutarı ise aynı dönemde 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İdare tarafından 2023'te olduğu gibi gelecek dönemde de etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamaları sürdürülecek.
Bu kapsamda, TEİAŞ'ın halka arzına ilişkin hazırlık çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için bu yılın ikinci çeyreğinde yeniden ihaleye çıkılması hedefleniyor. Tekirdağ Çeşmeli Limanı'nın özelleştirilmesine ilişkin işlemlerin bu yıl tamamlanması planlanıyor. Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı ve Çanakkale Kabatepe Limanı'nın özelleştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları da devam ediyor.
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