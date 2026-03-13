Özer'in Uzaklaştırma Talebi Reddedildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özer'in Uzaklaştırma Talebi Reddedildi

13.03.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırma talebini reddetti.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali talebini reddetti.

İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 6 Şubat'ta verdiği kararda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

Kararda, Ahmet Özer'in söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep ettiği belirtildi.

Davanın reddine hükmedilen idare mahkemesinin kararında, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevlendirilmesine dair işlemde hukuka aykırılığın bulunmadığını kaydedildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet Özer hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Özer görevden uzaklaştırılmış ve Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirilmişti.

Özer ise söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep etmişti.

Davayı 23 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özer'in Uzaklaştırma Talebi Reddedildi - Son Dakika

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Yangından akılalmaz vahşet çıktı Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler Yangından akılalmaz vahşet çıktı! Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:48:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Özer'in Uzaklaştırma Talebi Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.