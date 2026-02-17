Özgür Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
17.02.2026 18:29
Adana'da yıkılan Özgür Apartmanı'nın sanıkları yargılanıyor, tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı.

Adana'da Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem belediyede görevli harita şube şefi Gökalp Çubukçu ile Mahmut A. ve Murat A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada beyanı alınan sanık Alim Erdoğan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben görev alanımdaki tüm vazifelerimi eksiksiz yerine getirdim. Beton ve demir dayanıksızlığının benim vazife alanımla bir ilgisi yoktur. Benim bu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluğum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların kusur durumlarına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Özgür Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istemesi üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından soruşturma izni verilmiş, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile o dönem belediyede görevli harita şube şefi Gökalp Çubukçu hakkında savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

