Özgür Basına Darbe

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(İSTANBUL) - Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz hakkındaki tutuklama istemine tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkan Vekil Ali Şehirlioğlu, "Bu özgür basına vurulan darbedir. Görevini yaptırmamaktır." dedi.

"Bilirkişi soruşturması" kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'ın ardından ifadesine başvurulmak üzere adliyeye götürülen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un savcılık ifadeleri tamamlandı. Pehlivan, Toktaş ve Oğuz, savcılık tarafından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekil Ali Şehirlioğlu, Çağlayan Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Gayrihukuki bir yaklaşımla Genel Başkanımızı tutukladılar. Halk TV ilk andan beri bütün gelişmeleri halkla paylaştı. Şimdi üç gazeteci tutuklama istemiye mahklemeye sevk ediliyorlar. Bu özgür basına vurulan darbedir. Görevini yaptırmamaktır. İnsanlar gelişmeleri basın sayesinde alır. Basın susturulursa kim haber verecek bu olayları? kimse veremeyecek. Sevk edilen gazetecilerin tutuklanmadan serbest bırakılmalarını diliyorum. Partimiz adına Halk TV'ye geçmiş olsun diyoruz. Böyle bir sosyal devlet, cumhuriyet olmaz. İktidar ve muhalefet tarafının 'biz nereye gidiyoruz?' diye sorması lazım." diye konuştu.