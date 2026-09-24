Özgür Özel, 10 Ekim Gar Katliamı davasının yarınki duruşmasında Ankara\'da olacak

Özgür Özel, 10 Ekim Gar Katliamı davasının yarınki duruşmasında Ankara'da olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde 10 Ekim Barış Derneği heyetini kabul etti. Heyet, Özel'i 25 Eylül Cuma günü görülecek 10 Ekim Gar Katliamı Davası duruşmasına davet etti; Özel, yarın saat 10.00'daki duruşma için Ankara Adliyesi'nde olacak.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde 10 Ekim Barış Derneği heyetini kabul etti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında, 10 Ekim Barış Derneği heyetini kabul etti.
Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu eşlik etti.
Dernek üyeleri Özel'i, 25 Eylül Cuma günü görülecek 10 Ekim Gar Katliamı Davası duruşmasına davet etti. Özel, yarın saat 10.00'daki duruşma için Ankara Adliyesi'nde olacak.
Kaynak: ANKA
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