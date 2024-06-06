CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezde ağırlayacak - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezde ağırlayacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezde ağırlayacaklarını duyurdu. Görüşme tarihi olarak 11 Haziran günü saat 16.00 belirlendi. Özel, aynı heyetlerle ikinci görüşmeyi gerçekleştireceklerini ve oturma düzeni konusunda herhangi bir müzakereye gerek olmadığını belirtti. Özel'in ziyaretinin ardından Erdoğan da CHP'ye iade ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

06.06.2024 13:45
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gelecek hafta 11 Haziran günü saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde güandeme ilişkin gazetecileri sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme tarihin netleştiğini belirten Özel, "Geçtiğimiz hafta görüşmüştük, özel kalem müdürlerimiz bugün son bir görüşme gerçekleştirip günü netleştireceklerdi. O yüzden dün bugün açıklayabileceğimizi söylemiştik. Gelecek hafta 11 Haziran günü saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Gün ve saat bu şekilde netleşmiş oldu. Kendilerini bekliyoruz" dedi.

"Aynı heyetlerle görüşmeyi gerçekleştireceğiz"

Özel, "Yine yanınızda birer kişi mi olacak" sorusuna, "Onu da karşılıklı görüştük. Aynı heyetlerle ikinci görüşmeyi de gerçekleştireceğiz" yanıtını verdi.

Özgür Özel, basın mensubunun "Oturma düzeni müzakere edildi mi" sorusu üzerine, "Öyle bir şeye gerek yok zaten. Onu daha önce de konuşmuştuk. İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Görüşmede, CHP'den Namık Tan ile AK Parti'den Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş yer almıştı.

Özel'in ziyaretinin ardından Erdoğan da CHP'ye iadeiziyarette bulunacağını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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