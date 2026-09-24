Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle parti genel merkezinde bir araya geldi

Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle parti genel merkezinde bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle parti genel merkezinde görüştü. Görüşmeye Alevi kurumlarının genel başkanları katıldı, Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleşen görüşmeye, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz katıldı.
Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Grup Başkanvekili Murat Emir de eşlik etti.
Kaynak: AA
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