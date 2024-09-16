Özgür Özel: CHP İktidara Yaklaşıyor

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(BALIKESİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonraki süreçte her gün biraz daha heyecanlıyız çünkü bugün iktidara dünden daha yakınız, yarın daha da yakın olacağız. CHP gelecek seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olacak. Buna kim engel olabilir? Ne Tayyip Bey olabilir, ne Devlet Bey olabilir, ne geçmişleri karanlık, bugün söyledikleri bulanık, Anayasa'nın ilk dört maddesine karşı çıkan HÜDA PAR'lı geçmişin Hizbullahçı domuz bağcıları olabilir. 'Anayasa'nın dördüncü maddesine karşıyım' diyor. Ne var dördüncü maddede? Ay yıldızlı al bayrak var, Anıtkabir'e ev sahipliği yapan başkentimiz Ankara var, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' diyen Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı var, 'Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir' var. Bunlardan rahatsız olanlar bu yol yürüyüşümüze engel olamazlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında, partisinin Manyas ilçe başkanlığını ardından da Manyas Belediyesi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'nun makamında ağırladığı Özel, belediye önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Belediyeyi bundan önce de iki dönem biz yönettik. Önceki dönem belediye başkanımızdan da memnunduk, kendisi aday olmadı. Örgütümüz talep etti. Biz Türkiye'de nerede bir ilçe örgütü ön seçim istediyse oraya sandığı koyduk ve ön seçimden değerli başkanımız birinci olarak çıktı. Partililerimiz de onu bağrına bastı. Zorlu bir seçim sürecinde, yüzde 46 gibi bir oyla Manyas'ı yeniden CHP kazandı. Bu dönemin önemli bir özelliği var. bundan önce Manyas bizdeydi ama büyükşehir bizde değildi. Büyükşehir olmayınca ve 2014'ten beri büyükşehir yasasının büyükşehre verdiği yetkilerle ilçe belediyesinin imkan ve kabiliyetleri çok zayıftı. Hala zayıf ama Ahmet Akın'ın büyükşehir belediye başkanı olmasıyla, ilçe belediyesiyle uyumlu çalışmalarıyla, kırsal mahallelerde kırık taşların döşenmesiyle, altyapı hazırlık projeleriyle bundan sonrasına yönelik olarak artık Manyas çok daha hizmet alacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

"Manyas'ın sorunu iktidarın burayı ikinci sınıf bir ilçe olarak görüyor olması"

Manyas'ın sorunu iktidarın Manyas'ı gözden çıkarmış olması, burayı ikinci sınıf bir ilçe olarak görüyor olması. Maalesef Manyas'ın hem siyasi tercihlerinden dolayı hem de iktidarın bakış açısından dolayı burayı bir ihmal etme, hor görme anlayışı var. biz bunu büyükşehir belediyesi yetkileri dahilinde elimizden geldiği kadar aşacağız. Burada nüfus 18-19 bin, Bandırma'da yaşıyor 50 bin tane Manyaslı. Manyas devamlı dışarıya doğru göç veriyor. Oysaki burasının bir cazibe merkezi haline gelmesi lazım. Kuş cenneti var aynı ismi taşıyor, sınırlarımızın dışında ve bundan yerli turizm anlamında da uluslararası turizm anlamında da istifade edemiyoruz. Ama şuna inanıyorum: Yapılacak ilk seçimlerde artık Manyas nasıl yerelde uzun yıllardır CHP'den vazgeçmediyse, başkalarına inat o CHP'deki tutumunu sürdürüp büyükşehri de CHP'li yaptıysa bundan sonraki ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'ni CHP'li cumhurbaşkanı yönetecek. İşte o zaman geçmişte ne kadar ihmal edildiysek o kadar telafi edilecek eksiklikler, elden gelen fazlasıyla yapılacak.

Bu süreçte kardeş belediyecilik uygulaması kapsamında elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Beylikdüzü Belediye Başkanımızla görüşecek, geçmişten gelen bir protokolümüz var. Kapalı pazar yeri sözünün yerine gelmesi için bir gayret olacak. Yapılacak yerle ilgili bir mesele varsa o sorun aşılmazsa onda inat etmek yerine en uygun yerde, koşullarda sizlerin de rıza göstereceği bir proje, finansman yöntemiyle kapalı pazar yeri sorununu da çözeceğiz.

HÜDA PAR'a tepki...

Bundan sonraki süreçte her gün biraz daha heyecanlıyız çünkü bugün iktidara dünden daha yakınız, yarın daha da yakın olacağız. İktidar yürüyüşümüz adım adım, gün gün ilerliyor. Parti kurulduğu gün Türkiye'nin birinci partisiydi, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi oldu. CHP gelecek seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olacak. Buna kim engel olabilir? Ne Tayyip Bey olabilir Ne Devlet Bey olabilir ne geçmişleri karanlık, bugün söyledikleri bulanık, Anayasa'nın ilk dört maddesine karşı çıkan HÜDA PAR'lı geçmişin Hizbullahçı domuz bağcıları olabilir. 'Anayasa'nın dördüncü maddesine karşıyım' diyor. Ne var dördüncü maddede? Ay yıldızlı al bayrak var, Anıtkabir'e ev sahipliği yapan başkentimiz Ankara var, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' diyen Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı var, 'Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir' var. Bunlardan rahatsız olanlar bu yol yürüyüşümüze engel olamazlar.

"Bu gidişle seneye kasımda bir erken seçimden kaçamazlar"

Bizim yol yürüyüşümüzde bize zorluk çıkaracak şey, CHP'lilerin birbirleriyle iyi geçinmemesi olur. Sorun çıkaranla benim sorunum var. çünkü bir tane sorumluluğumuz var, hep birlikte bu partiyi iktidar yapmak. Onu yapana kadar çalışacağız. Yaptıktan sonra duracak mıyız? Hayır. Bu devletin yapması gereken her şeyi yapmasını, vatandaşına sahip çıkmasını, bu ülkenin zengin bir ülke haline gelmesini sağlamak da CHP'nin boynunun borcudur. Çünkü bütün dertlerin var bir çaresi, onun da adı CHP. Artık bu iktidardan kaçışı hızla devam ettirelim. Bu gidişle olursa bir seneyi geçmeden, seneye kasımda bir erken seçimden kaçamazlar. ve o seçim günü geldiğinde 100 yıl sonra yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi iktidar partisi olacak.

"AB'ye giriyoruz, bu milletin yüzünü güldürüyoruz"

Bütün fiyatlara bakın, bir sıfır atın. Avrupa Birliği'nin (AB) alım gücü o. AB'de emeklinin bizden 12 kat fazla alım gücü var. O noktaya 10 yıllık CHP iktidarında ulaşacağız. Yarısı ilk beş yıl, ikinci yarısına ikinci beş yıl. Bundan sonra çarşıya çıktığınızda, pazara gittiğinizde, kasaba gittiğinizde, bakkala gittiğinizde etikete bakın, bir sıfır atın, 'CHP gelince böyle olacak' deyin. Bizim istikametimiz Gazi Mustafa Atatürk'ün gösterdiği taraftır. Yönü o tarafa çeviriyoruz, Selanik'e, Paşa'ya selamı çakıyoruz, AB'ye giriyoruz, bu milletin yüzünü güldürüyoruz."