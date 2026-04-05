Özgür Özel, Ara Seçim Gündemli Siyasi Parti Turuna Çıkıyor

05.04.2026 19:54  Güncelleme: 09:21
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle yarından itibaren siyasi parti turlarına başlayacak. İlk görüşmesini DEM Parti ile yapacak ve ardından TİP ve EMEP genel başkanlarıyla bir araya gelecek.

(ANKARA) - HABER: GÜLARA SUBAŞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta açıkladığı ara seçim gündemiyle yarın siyasi parti turlarına başlıyor. İlk olarak yarın DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla görüşecek olan Özel, çarşamba günü İstanbul'da TİP ve EMEP genel başkanlarıyla bir araya gelecek. Ziyaretler perşembe ve cuma günleri Ankara'da devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı basın toplantısında ara seçimi gündemlerine aldığını belirterek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini söylemişti. Özel'in ara seçim gündemiyle siyasi parti turuna çıkacağı öğrenildi.

Bu kapsamda ilk ziyaret DEM Parti'ye yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle yarın saat 12.00'de DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek. Ziyaretler, 8 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da devam edecek. Özel, çarşamba günü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüşecek. Ziyaretlerin perşembe ve cuma günleri de Ankara'da, diğer siyasi partilerle sürmesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerin gündeminde ara seçimin yanı sıra demokrasiye yönelik saldırılar, İran Savaşı'nın Türkiye'ye etkileri, ekonomideki güncel durum da olacak.

Kaynak: ANKA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:13
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
