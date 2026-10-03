Özgür Özel Arhavi pazarında Türkiye'de ortalama gıda enflasyonu yüzde 35 dedi - Son Dakika
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Özgür Özel Arhavi pazarında Türkiye'de ortalama gıda enflasyonu yüzde 35 dedi

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Özgür Özel Arhavi pazarında Türkiye\'de ortalama gıda enflasyonu yüzde 35 dedi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin Arhavi'de pazar esnafını ziyaret etti. Özel, Türkiye'de ortalama gıda enflasyonunun yüzde 35 olduğunu söylerken bir yurttaş da 'AK Parti'nin kimyasını bozan insan. Adamsınız başkanım' diye seslendi.

Haber: Ogün AKKAYA - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ARTVİN) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin Arhavi'de pazar esnafını ziyaret etti. Bir yurttaş Özel'e " AK Parti'nin kimyasını bozan insan. Adamsınız başkanım" diye seslendi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'deki ziyaretler kapsamında Arhavi'de semt pazarını ziyaret etti. Pazar esnafı ile sohbet eden Özel, şeftali satan bir esnafa, "Bursa'ya gittim; bu şeftali 15 liraya zor satıyor adam. Üzümü Manisa'da 10 liraya, 15 liraya satıyor. 'Üzüm 65 olmuş' diyor, 100 liraymış. Bu 75 lira. Çünkü mazot parası, köprü parası, otoban parası var" dedi.

Özel'e dert yanan bir vatandaş, "Vallahi ben tek başımayım. Bir emekli maaşıyla geçinemiyorum çocuklar olmasa, ev olduğu halde. 'Her şeyi alayım.' desem 3 bin, 5 bin yetmiyor. Ben bütçeme göre harcıyorum. Her gün, her hafta aynı şeyi alamıyoruz. Seçerek alıyoruz. Bu hafta yediğimi öbür hafta yemiyorsun mesela" ifadelerini kullandı.

"GIDA ENFLASYONU YÜZDE 35"

Sabahtan itibaren sadece 350 liralık satış yapabildiğini söyleyen bir esnaf ile sohbet eden Özel, gıda enflasyonundan söz ederek, " Türkiye'de ortalama gıda enflasyonu yüzde 35. Avrupa'da yüzde 1,7 mi, 1,4 mü ne. Acayip bir şey yani. Dünyada gıda enflasyonu en yüksek dördüncü ülkeyiz. İran falan var, savaşta adamlar yani. Ondan sonra biz" diye konuştu.

"ARHAVİ'DE SELFİE REKORU"

Vatandaşların yoğun fotoğraf çekinme isteği üzerine YENİ Parti Arhavi İlçe Başkanı Burak Atay'ı yanına çağıran Özel, "Tarihe geçebiliriz, selfie rekoru kırıyor Arhavi" dedi.

FINDIK ÜRETİMİNE DESTEK ÇAĞRISI

Bir vatandaş Özel'e, "AK Parti'nin kimyasını bozan insan. Adamsınız başkanım" diye seslenirken, bir grup vatandaş ise Özel'e Giresun fındığı ikram etti. İkram edilen fındık hakkında konuşan Özel, "Dünyadaki üretimin yüzde 70'ini biz yapıyoruz. Dünyanın en iyi fındığını üretiyorlar, alıyoruz. Burada sorun Ferrero diye firma var, onlar fındıktaki her şeyi onlar belirliyor. Satın alma tekeli, fiyatı onlar belirliyor, onlar düşürüyor. Üretici biziz ama. Türkiye'nin böyle katma değerli fındığı işleyecek, satacak fabrikaları desteklemesi, kendi markalarını yapması lazım. Onlara zorluk yapıp bunlara teşvik yapması lazım. Tam tersine onlara teşvik yapıyor, size zorluk yapıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇEYİZ İÇİN YAZACAĞIM"

Kendisine düğün davetiyesi veren ve "çeyizim yok" diyen bir kadınla fotoğraf çekilen Özel, "Davetiye var ama çeyiz yok. Kendim gelemezsem de mesaj yollarım. Çeyiz için yazacağım sana" dedi.

Özel, kendisini kahvaltı yapmak için davet eden esnafın sofrasına da konuk oldu. Esnafla sohbet eden Özel, daha sonra pazar esnafını ziyarete devam etti. Bir üzüm tezgahını ziyaret eden Özel, "Benim memleketim Alaşehir'de bu üzümü 15 liraya satıyorlar. Buraya 75 liraya geliyor. Mazot 100 lira olunca ne olsun? Üzüm 15 lira, mazotun litresi 100 lira. Vallahi. Buraya Alaşehir üzümü gelene kadar 75 lira oluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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