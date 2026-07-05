Özgür Özel: Başbağlar, Vicdanımızda Bir Yaradır - Son Dakika
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Özgür Özel: Başbağlar, Vicdanımızda Bir Yaradır

05.07.2026 15:54
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Başbağlar Katliamı'nı anarak şiddete karşı duracaklarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Başbağlar, bu milletin vicdanında hiç kapanmayacak bir yaradır. 2 Temmuz 1993'te insanlığın yakıldığı Sivas Madımak da, 5 Temmuz 1993'te insanlığın kurşunlandığı Erzincan Başbağlar da ortak acımızdır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Başbağlar Katliamı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erzincan Başbağlar'da teröristler tarafından katledilen 33 şehidimizi rahmetle anıyorum. Başbağlar, bu milletin vicdanında hiç kapanmayacak bir yaradır. 2 Temmuz 1993'te insanlığın yakıldığı Sivas Madımak da, 5 Temmuz 1993'te insanlığın kurşunlandığı Erzincan Başbağlar da ortak acımızdır. Şiddetin, terörün her türlüsüne karşı çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Başbağlar Katliamı, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

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