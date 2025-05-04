Özgür Özel: ‘Bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz’

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Korkma. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Sevgiyle yürüyen, her fırtınalardan geçer sağ salim.' Biz, kendimizi millete emanet edenleriz. Güzel ülkemiz için hapiste de dışarıda da olsak bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz. Bu milletin birliğini, dirliğini, huzurunu bozmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz, bu milletin iradesini yok sayanlara da teslim olmayacağız. Bugün İstanbul'da yarından itibaren de tüm Türkiye'de programımıza daha güçlü daha kararlı şekilde devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından uğradığı ffiziksel saldırıya ilişkin paylaşım yaptı. Özel'in açıklaması şöyle:

"'Korkma. Ne ile karşılaşırsan karşılaş. Sevgiyle yürüyen, her fırtınalardan geçer sağ salim.' Biz, kendimizi millete emanet edenleriz. Güzel ülkemiz için hapiste de dışarıda da olsak bu fırtınadan sağ salim geçeceğiz. Bu milletin birliğini, dirliğini, huzurunu bozmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz, bu milletin iradesini yok sayanlara da teslim olmayacağız. Arayanlara, soranlara, üzülenlere, kınayanlara teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'da yarından itibaren de tüm Türkiye'de programımıza daha güçlü daha kararlı şekilde devam edeceğiz."