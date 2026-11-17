(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Kadir Aydar'ın trafik kazası geçiren kardeşi Caner Aydar'ın durumuna ilişkin tedavi gördüğü Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi aldı. Özel, "Benim şahsen de siyasi yolculuğumda, Adana'daki ilk yol arkadaşlarımdan bir tanesidir. Bu zor günde hepimiz onun için dua ediyoruz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, eski CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar'ın trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada Caner Aydar'ın durumuna ilişkin bilgi alan Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Caner arkadaşımız, kardeşimiz bir trafik kazası geçirdi, hepimizi çok korkuttu. Çok ağır bir halde acil servise geldi. Hastanemizin başhekimi ve ilk andan itibaren bütün kadrolar, çok büyük emek vererek bir mucizeyi gerçekleştirdiler. Bugün aldığımız haberler o ilk andaki tablonun aksine bir mucizenin gerçekleştiğini, büyük oranda hayati tehlikenin atlatıldığını, tüm değerlerin iyiye gittiğini söylüyor.

Benim şahsen de siyasi yolculuğumda, Adana'daki ilk yol arkadaşlarımdan bir tanesidir. Kadir Başkanımız da zorlu süreçlerinde hep kardeşi Caner'in hem bütün aileyi ayakta tutan hem bizimle irtibatta olan gayretlerine, bütün Türkiye'de hepimiz şahit olmuştuk. Bu zor günde hepimiz onun için dua ediyoruz. Ben başhekimin şahsında, hastanemizin başta ameliyata ilk andan itibaren müdahale eden hocalarımıza, tedaviyi üstlenen bütün hocalarımıza, tüm sağlık emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bütün Adanalı hemşehrilerimize de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum."