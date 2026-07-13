Hüseyin Can Güner'in Gözaltına Alınması Protesto Edildi... Özgür Özel: Partimizin Evladına Sahip Çıkmaya Geldik - Son Dakika
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Hüseyin Can Güner'in Gözaltına Alınması Protesto Edildi... Özgür Özel: Partimizin Evladına Sahip Çıkmaya Geldik

13.07.2026 21:05  Güncelleme: 22:44
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Özel, operasyonun ısmarlama olduğunu belirterek, Güner'in hesap veremeyeceği hiçbir şey olmadığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte yaptığı konuşmasında, "Hüseyin Can Güner'in dediği gibi, onun ne bizi ne ailesini utandıracak, hesap veremeyeceği hiçbir şey yok. Bugünkü sorgularda da bu ortaya çıkmıştır. Partinin seçildiğinde 30 yaşında olan, ömrü gençlik kollarında mücadeleyle geçirmiş, partimizin evladına sahip çıkmaya geldik" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla Kuğulu Park'tan Çankaya Belediyesi'ne yapılan yürüyüşe katıldı. Özel, yürüyüşün başlangıcında basın mensuplarının soruları üzerine, şunları kaydetti:

"Çankaya herhangi bir ilçe değildir. CHP'nin genel başkanları gözünü yumup uyuduğunda TBMM'yi, Çankaya Köşkü'nü, partisinin genel merkezini ve en önemlisini Anıtkabir'i Çankaya Belediye Başkanı'na emanet ederler. O kadar güvendiğiniz birisi değilse Çankaya Belediye Başkanı gözünüze uyku girmez. Biz, Hüseyin Can'ın görevi başında olduğu her gün içimiz rahat uyuduk. Genel Başkan olarak, parti yönetimi olarak... Bugün Hüseyin Can Güner, yıllardır söylenen, müfettişlerin kusur bulmadığı, yapılan bütün ihbarlara rağmen, yapılan işte kamu zararı değil aksine kamu yararı olduğu ispatlanan bir dosyada, buradaki Başsavcılık kadrolarının değiştirilmesinden sonra yaptırılan ısmarlama bir operasyonla gözaltına alındı. Sorgu sırasında sorulan sorularda ne bir rüşvet, ne bir çete ne bir suç örgütü... Ümit ediyoruz, yarın adalet tecelli eder. Aksi bir durumun yaşanması Ankara'nın kalbine, cumhuriyetin kalbine yapılan yeni bir darbe olur. Hüseyin Can Güner'in dediği gibi, onun ne bizi ne ailesini utandıracak, hesap veremeyeceği hiçbir şey yok. Bugünkü sorgularda da bu ortaya çıkmıştır. Partinin seçildiğinde 30 yaşında olan, ömrü gençlik kollarında mücadeleyle geçirmiş, partimizin evladına sahip çıkmaya geldik."

"YAPILAN İŞ 4 MİLYON TL KAR ETTİRMİŞ"

Yapılan iş Çankaya Belediyesi'ne maliyet bindiren değil, aksine 4 milyon TL kar ettiren bir iştir. Bununla suçlanıyor olması saçma sapan bir durum. İptal ettikleri ihale, çok daha pahalıya yapılan bir ihale. İptal edilip yeniden yapıldığında kamuya 4 milyon TL kazandırmış. Rüşvet ya da bir suç örgütü sorusu sorulmadı, takip ediyoruz. Yıllardır sipariş edilen bir operasyonun, Ankara'da hukuka bağlılığını kaybetmemiş başsavcının, vekillerin yapmadığı bir operasyon yeni atamalardan sonra yapılıyor. Ümit ediyoruz, bunun sonu korkulan noktaya varmaz."

"ARKAMIZDA MİLLET OLDUKTAN SONRA YÜRÜMEKTE KARARLIYIZ"

Özel, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin yarın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağına yönelik açıklamalarının sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Gündemimiz Hüseyin Can, Çankaya Belediyesi'ne yapılan haksız saldırı. Yarından itibaren beklememiz gereken bütün süreler doldu. İmzalar verildi, imzaların gereğinin yapılması için sulh hukuk mahkemesine, Parti Meclisi'nin düştüğünün tespiti için ilgili mahkemeye, düşen PM'nin yerine yeniden Kurultay yapılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruyoruz. Ayrıca Yargıtay 3. Dairesi'ne adli tatil başlamadan önce bir an önce kararını verip, Türkiye siyasetini ve kamu yönetimini bu kaostan çıkarmasını istiyoruz."

Özel, yeni parti kurulmasına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine, "Gençlik Kolları bugün bir yol açmış. Bu yolda hep birlikte, daha güçlü daha kalabalık yürümek çok önemli. Biz, arkamızda millet olduktan sonra, kolumuzda millet olduktan sonra her yolu cesaretle yürümekte kararlıyız. Önceliğimiz partimizi geri almak. Partimizi geri almazsak, bugün gençlerin açtığı gibi bir yol açılır, oradan hep birlikte iktidara yürüyrüz" ifadesini kullandı.

Özel ve beraberindekiler daha sonra Çankaya Belediyesi'ne yürüdü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hüseyin Can Güner'in Gözaltına Alınması Protesto Edildi... Özgür Özel: Partimizin Evladına Sahip Çıkmaya Geldik - Son Dakika

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