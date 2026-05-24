Özgür Özel, CHP Genel Merkezinden Uzaklaştırıldı

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkez binasından ayrıldı.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri tarafından, sabah saatlerinden itibaren genel merkez önünde tedbir alındı. Genel merkez binasının etrafındaki yollar, polis ekiplerince kapatıldı.

Partililerle müzakere girişimlerinde bulunan polis, genel merkezin bahçesinde CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüştü.

Bir süre sonra genel merkez binasına giriş hazırlıklarına başlayan güvenlik güçleri, partinin demir bahçe kapısını yıkarak içeri girdi. Partililer, polise engel olmaya çalıştı. Polis ekipleri, bahçede ve bina girişinde bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek genel merkeze girdi.

Genel merkez binası girişinde koltukla barikat kuran partililere de polis ekiplerince müdahale edildi. CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenenler oldu. Polis, partinin ikinci katındaki basın mensuplarını çıkardı ve merdivenlerden binanın üst katlarına çıktı.

Bu sırada partililerin genel başkanlık makamının bulunduğu 12. katın balkonundan slogan attığı görüldü. Bu arada avukat Celal Çelik'in de genel merkeze girdiği öğrenildi.

Polisin emniyet tedbirleri altında binaya giren icra memurları, mahkeme kararı doğrultusunda tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Özel'in, kendisine iletilen tebligatı yırttığı öğrenildi.

Tahliye işleminin ardından Özgür Özel, aşağıya inerek genel merkez önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamasında, Özel, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023'ten bu yana kendilerine yakışanı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine yenilginin, kaybetmenin; Atatürk'ün partisine ise teslim olmanın yakışmadığını belirten Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Ben de, Ekrem Başkan da 'değişim' diye yola çıkan burada gördüğünüz partinin her bir neferi de, ilk gün yola çıkamamışsa da, değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor. Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına biz onlara, 'en kısa sürede kurultay ilan edin, bu sorun bitsin deyip, öğle saat 12.00'de bunu konuşalım' demişken, sabahın yedisinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonuyla burada direnen de, 16 yaşında halkçı, liseli genç de kendine yakışanı yaptı."

"Bugün de kendimize yakışanı yaptık"

Partinin kişisel hırslara kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, "Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Teslim mi olacaktık? Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun. Daha önce de söyledim ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa. Biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı burada oturarak yapmadık ki. Sokakta, meydanda yaptık." ifadelerini kullandı.

CHP'nin bundan sonra yolda, sokakta, meydanda olacağını ve iktidara yürüdüğünün altını çizen Özel, "Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancıları, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar." dedi.

Özel ve beraberindekiler, açıklamasının ardından parti genel merkezinden ayrılarak, TBMM'ye doğru yürüyüşe geçti.

Öte yandan halihazırda genel merkez binasında bulunan partililerin emniyet güçlerince dışarı çıkarıldığı öğrenildi.