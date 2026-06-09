Özgür Özel Meclis'e Geldi - Son Dakika
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Özgür Özel Meclis'e Geldi

09.06.2026 10:29  Güncelleme: 11:26
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısı öncesi TBMM'ye geldi. Özel'i, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir karşıladı. Ayrıca grup salonuna vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı ve karanfiller konuldu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısı öncesi Meclis'e geldi. Özel'i, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir karşıladı.

CHP'nin saat 13.30'da yapılacak Meclis Grup Toplantısı öncesi Grup Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri TBMM'ye geldi. Özel'i CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Murat Emir ile bazı milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.

GRUP SALONUNA FERDİ ZEYREK FOTOĞRAFI

Öte yandan CHP Grup Salonu'na geçen bugün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı ve karanfiller koyuldu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Murat Emir, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel Meclis'e Geldi - Son Dakika

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