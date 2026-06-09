Özgür Özel Meclis'e Geldi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısı öncesi Meclis'e geldi. Özel'i, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Murat Emir karşıladı.

CHP'nin saat 13.30'da yapılacak Meclis Grup Toplantısı öncesi Grup Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri TBMM'ye geldi. Özel'i CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Murat Emir ile bazı milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.

GRUP SALONUNA FERDİ ZEYREK FOTOĞRAFI

Öte yandan CHP Grup Salonu'na geçen bugün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı ve karanfiller koyuldu.