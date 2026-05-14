Özgür Özel: Çiftçiye Desteklerin Sözünü Verdi

14.05.2026 15:53
CHP lideri Özgür Özel, Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilerin destekleneceğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Biz bu düzeni değiştireceğiz. Çiftçiye kanundaki hakkı olan desteklemeyi vereceğiz. Çiftçi borçlarının faizlerini silip, ana parayı yapılandıracağız. Çiftçilerin kullandığı mazottan tüm vergileri kaldıracağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP iktidarında çiftçiler için yapacaklarını sıralayan Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. AK Parti'nin kara düzeni, tarımda kendi kendine yeten ülkemizi ithalata bağımlı hale getirdi. Gıda enflasyonunda Avrupa'da 1'inci, dünyada 5'inciyiz. Çiftçimiz ağır maliyetlere ezdiriliyor, üretici sayısı azalıyor, tarım arazilerimiz küçülüyor. Bu kara düzen, yılın ilk 3 ayında tüm çiftçilere 60 milyar lira destek verirken bunun 15 katını, 876 milyar lirayı faize ödüyor. Böyle olunca tarlada 10 lira olan ürün, markette 100 liraya çıkıyor."

Biz bu düzeni değiştireceğiz. Çiftçiye kanundaki hakkı olan desteklemeyi vereceğiz. Çiftçi borçlarının faizlerini silip, ana parayı yapılandıracağız. Çiftçilerin kullandığı mazottan tüm vergileri kaldıracağız. Elektrik ücretlerini her ay değil, hasat sonunda tahsil edeceğiz. Planlı tarıma geçeceğiz, çiftçilere alım garantisi vereceğiz. Köylümüzü çiftçimizi yeniden milletin efendisi yapacağız. Söz veriyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
