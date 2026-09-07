Özgür Özel DEM Parti eş genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'nı telefonla tebrik etti
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden eş genel başkan seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti. Özel, partinin organlarına seçilen tüm isimlere başarılar diledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlık görevlerine yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti.
Özel, Bakırhan ve Hatimoğulları'nı yeniden eş genel başkan seçilmeleri dolayısıyla kutladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özel, DEM Parti'nin parti organlarına seçilen tüm isimlere de çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: ANKA
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