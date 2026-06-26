Özgür Özel, Demirtaş'tan Selam Getirdi - Son Dakika
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Özgür Özel, Demirtaş'tan Selam Getirdi

26.06.2026 14:47
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da Demirtaş'ın selamını ileterek esnafla buluştu.

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Dursun ALKAYA - İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır ziyareti nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı aracılığıyla kendisine selam gönderdiğini belirterek, "Güne bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun" dedi. Özel, mutlak butlan kararının ardından 12 şehir gezdiğini belirterek, "Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur. Yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır" ifadesini kullandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cuma namazını Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nde kıldı. Namazın ardından Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özel'e Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi.

ESNAFTAN ÖZGÜR ÖZEL'E CİĞER VE KAHVE İKRAMI

Kalabalık nedeniyle adım atmakta güçlük çeken Özel, Diyarbakır esnafının ciğer ve kahve ikramını geri çevirmedi. Ciğer ikram eden esnafa Özel, "Ben bu ciğeri yediğimde işler yolunda gidiyor, biraz geciktim butlan geldi. Şimdi bunu yiyeyim yine işleri yoluna sokacağım inşallah" dedi.

Özel, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin talebini kabul ederek, cep telefonlarıyla selfie yaptı. "Diyarbakır halkı seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla Özel'e desteğini ileten kalabalık, Özel'in yanında yer aldıklarını dile getirdi.

Bir yurttaş, "Bu Türkiye'yi sen, Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu'ndan başka kimse kurtaramaz" dedi. Özel, "Hep beraber, sen olmazsan kurtaramayız" ifadesini kullandı.

Yoğun ilgi nedeniyle esnaf ziyaretini yarıda kesmek durumunda kalan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minareye geldi. Elçi'nin vurulduğu yere gül bırakan Özel, daha sonra ziyaretiyle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Kalabalık nedeniyle gazetecilerin zorluk yaşadığını fark eden Özel, "Büyük bir kalabalık. İşinizi yapmaya çalışırken siz de zorlanıyorsunuz" dedi.

"DİYARBAKIR'DA BARIŞ KALICI OLARAK SAĞLANDIĞINDA TAHİR ELÇİ HUZURLU ŞEKİLDE UYUYACAK"

Özel, "Bugün burada sevgili Türkan Elçi ile birlikte onuncu yıl anması yapıldı. On birinci yılın içindeyiz. Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin katledildiği noktadayız. Diyarbakır Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu ile birlikte il başkanımız ve bölgedeki il başkanlarımız ve milletvekillerimizle buradayız. Öncelikle Tahir Elçi'nin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. O bir barış elçisiydi, burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Hepimiz olabildiğince kendisinin yanında olduk. Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak" dedi.

"DEMİRTAŞ'IN SELAMI BÜTÜN KÜRTLER ADINA BAŞIMIZIN GÖZÜMÜZÜN ÜSTÜNDEDİR"

Özel, "Hep ilk açıklama, ilk açıklama dediniz. İlk açıklamada şunu söylemek isterim. Güne bugün burada olacağımızı bilen ve bizi karşılayacağını bilen birisine dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Selahattin Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, bütün Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN DOĞRU YOLDA OLMAKTIR"

Mutlak butlan kararı çıktıktan, CHP Genel Merkezi'nin 12'nci katından ayrıldıktan sonra 12 şehir gezdiğini söyleyen Özel, "Şimdi Diyarbakır'dayız. Gördüklerime bir yolda olduğumuzu ve yol sorduğumuzu, yön sorduğumuzu söyledim. Gülüştük. Çünkü Diyarbakır iradesine defalarca kayyum atanmış, kayyumdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyumlara karşı en net duran kenttir. ve bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık. Yürüyoruz. Yürürken Türkiye'nin dört bir yanında bizi sevenlerle, bizimle yürüyenlerle, arkamıza geçenler, 'Sen yürü biz de seninle yürüyoruz' diyenlerle yürüyoruz. Gördüğümüzle de sohbet ediyoruz, yolu soruyoruz.  Herkes şundan emin olsun ki yol cümleden uludur. Yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

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