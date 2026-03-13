Özgür Özel: Demokrasi, bombalarla ithal edilemez - Son Dakika
Özgür Özel: Demokrasi, bombalarla ithal edilemez

13.03.2026 12:30
CHP lideri Özgür Özel, demokrasi ve barışın önemine vurgu yaparak savaş karşıtı duruşlarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Demokrasi, bir ülkeye bombalar yağdırılarak ithal edilemez. İran'ın geleceğine karar verecek olan da kendi yurttaşlarıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na parti genel merkezinde çevrim içi olarak katıldı. İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in başkanlığında yapılan toplantıda, Özgür Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti. Özel, "Bugün İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşturulan normlara dayalı, hukukun üstünlüğü ve serbest ticaret ilkesini esas alan küresel, liberal sistem yoğun ve yıkıcı bir saldırıyla karşı karşıyadır. Avrupa birçok sorunla karşı karşıyadır. Ekonomik alanda ticaret savaşları, bilişim teknolojilerindeki dönüşüm, siyasal alandaysa artan popülizm, radikalleşme, İslamofobi, antisemitizm, güvenlik alanında Ukrayna-Rusya savaşı, göç ve siber tehditler, stratejik alanda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir bir müttefik olma konumundan, sorun yaratıcı konuma kayması ve küresel belirsizlikler gibi zor ve sınamalı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye sahip olduğu konumu, imkan ve kapasitesiyle Avrupa'nın güvenliğine de hem de bu güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz demokrasi mücadelesine de katkı yapabilecek bir ülkedir" dedi.

'SAVAŞIN SONUNA KADAR KARŞISINDAYIZ'

Trump yönetiminin kural, ilke, hukuk, norm tanımadığını belirten Özel, "Birkaç saatlik operasyonla başka bir ülkenin devlet başkanının tutukluyor. Müttefik bir ülkeden toprak talep edebiliyor. 72 bin kişinin öldüğü yere hiçbir kurala uymadan, başında kendisinin olduğu bir kurul atayabiliyor. Bu hukuksuzlukların sonuncusunu da İran'da yaşıyoruz. İran konusunda tüm dünyanın ilerici ve demokrat kesimlerinin gurur kaynağı olacak bir duruş sergileyen değerli dostum Pedro'yu buradan bir kez daha tebrik etmek isterim. Biz de İran konusunda daha çatışmaların başladığı ilk andan itibaren savaşa karşı tavrımızı ilan ettik. Yalnızca bölgemizi değil, tüm dünyayı ateşin içine, derin bir krize sürükleme riski barındıran bu savaşın sonuna kadar karşısındayız. İran'a yönelik uluslararası meşruiyeti bulunmayan saldırıları da İran'ın komşularına yönelik saldırılarını da asla onaylamıyoruz. İran rejimi; baskıcı, otoriter, kendi yurttaşlarına karşı kolayca zalimleşen bir rejimdir. Buna karşılık ABD ve İsrail de asla birer demokrasi havarisi olarak görülemez. Demokrasi, bir ülkeye bombalar yağdırılarak ithal edilemez. İran'ın geleceğine karar verecek olan da kendi yurttaşlarıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'DEMOKRASİ, BARIŞI SAĞLAMANIN EN MALİYETSİZ YOLUDUR'

Özel, Trump'ın barış sağlama iddiasının daha çok çatışma ve istikrarsızlık yarattığını vurgulayarak, "Barışın da güvenliğin de güçlü olmanın yolu da demokrasi ve kural temelli bir düzenden geçmektedir. Demokrasi güçlenirse halklar, demagog otoriterlerin saldırgan politikalarının peşinden gitmezler. Demokrasi, barışı sağlamanın her yönüyle en maliyetsiz yoludur. Bu yüzden biz demokrasiyi korumak için her şeyi yapmalıyız. Güvenlik ile demokrasi, savunma ihtiyacıyla sosyal devlet arasında tercih yapılmasını doğru bulmuyoruz. İran savaşının bedelini İran'da yine çocuklar ve siviller ödüyor. Savaşın bedelini tüm dünyada çalışanlar ödeyecek. Artan enerji maliyetleri de yüksek enflasyon da işsizlik de dönüp düşük gelir seviyesindeki grupları vuracak. Bu yüzden barışı savunmak, demokrasiyi savunmak aynı zamanda insanların ekonomik refahını savunmak ve kırılgan grupları savunmak anlamına geliyor. Kendi ülkem Türkiye bugün bu küresel barış ve demokrasi mücadelesinin en kritik cephelerinden biridir" diye konuştu.

'İKTİDARA DOĞRU YÜRÜMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Özel, 19 Mart 2025'ten şu ana kadar 97 büyük miting gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "98'incisi hafta sonu ve 19 Mart'ın yıl dönümünde ilk mitingi yaptığımız meydanda, milyonların katılımıyla bu darbe sürecini protesto eden bir miting daha gerçekleştirerek, 99'uncu mitingle bir yılı tamamlayacağız. Partim istisnasız olarak tüm ciddi kamuoyu araştırmalarında her şeye rağmen son yerel seçimlerden beri birinci parti ama çok ağır bir saldırı ve tehdit altındayız. Biz bu baskı rejimi altında hem hayatta kalmaya hem partimizi hem demokrasi mücadelemizi ayakta tutmaya ve otoriter karanlığı dağıtarak, iktidara doğru yürümeye çalışıyoruz. Büyük bir mücadele, büyük zorluklar yaşıyoruz. Biz son yerel seçimde bunun ateşini yaktık. Genel seçime doğru ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

