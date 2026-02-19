Özgür Özel'den Alican Uludağ Tepkisi - Son Dakika
Özgür Özel'den Alican Uludağ Tepkisi

19.02.2026 23:41
CHP Lideri Özgür Özel, gazeteci Uludağ'ın gözaltını hukuksuzluk olarak nitelendirip serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki göstererek, gözaltı kararını "hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkası" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ'ın gazetecilik faaliyeti sınırlarındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır. Alican Uludağ'ı evinden, küçük çocuklarının gözü önünde, kıyafetlerini bile değiştirmesine müsaade etmeden alıp götürmek, zorbalıktır! Alican Uludağ serbest bırakılmalıdır. Biz, medya özgürlüğünü ve en temel insan haklarını savunmaya, bağımsız gazetecilerin yanında durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

