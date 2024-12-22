CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Ambulans Helikopter Kazasına Başsağlığı - Son Dakika
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