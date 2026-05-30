Özgür Özel'den Anıtkabir Yürüyüşünde Açıklamalar

30.05.2026 16:13
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir yürüyüşünde parti içi demokrasi ve sandık vurgusu yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşmanın ardından yurttaşlarla Anıtkabir'e yürüyor. Özel, yürüyüş esnasında yaptığı açıklamada,"Ülkede Türkiye'nin kurucu partisine, ülkeye sandığı getiren partiye, kendi içinde parti içi demokrasiyi yaşatan tek partiye, Genel Başkanları için yarış olabilen ve bu yarışla Genel Başkanı değişen tek partiye saray darbesi yapıldı. Bu partide sandık ortadan kalkarsa, Türkiye'de de sandık ortadan kalkar" ifadesini kullandı.

"BİR İLLÜZYONLA MEŞRUİYET YARATMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI ATAMIZA YÜRÜYORUZ"

Sandığa sahip çıkmanın CHP meselesi olmadığını, milletin meselesi olduğunu vurgulayan Özel, partiyi bugünkünden çok daha zor şartlarda kuran birisine, partinin kurucusuna yürüdüklerini söyledi. Özel, "Çünkü bundan 100 yıl önce, 110 yıl önce, 'Para yok' diyenlere, 'Bulunur', 'Ordu yok' diyenlere, 'Kurulur' demişti. Parayı buldu, orduyu kurdu, Türkiye'yi kurtardı, Cumhuriyet'i kurdu, partimizi kurdu ve ülkeyi bugünlere getirdi. Şimdi birileri binayı, paraları, araçları ele geçirip bu yürüyüşü durduracaklarını sanıyorlar. Biz o yüzden, bugün bu meydana gelenlere 'Tarihin doğru yerinde durun, tarihe geçin' demedik. 'Gelin, tarih yazın' dedik, tarih yazıyorlar. Tarih yazan yüz binlerle birlikte bu CHP'nin hak etmeden sahiplenip, 81 ilden taşımayla ve bir illüzyonla kendine meşruiyet yaratmaya çalışanlara karşı milletten meşruiyetimizi alarak Ata'mıza yürüyoruz" diye konuştu.

"ÖNCE TARAFSIZ YARGI LAZIM"

Özel bir gazetecinin sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"AK Parti yargısına güvenerek ve AK Parti ile pazarlık yaparak bir sonuç alınabileceğini düşünenler bütün arkadaşlarımıza çok büyük haksızlık yapıyorlar. Kimin masum, kimin masum olmadığını bilmek için iki şey lazım. Önce bir tarafsız yargı lazım. Bir de masumiyet karinesine inanmak lazım. Senin arkadaşın, seni destekleyen birisine 'Hırsız' denince sahip çıkmak, desteklemeyen birisine 'Hırsız' denince o iftirayı paylaşmak bir Genel Başkan'a yakışmaz. İlk önce şöyle, Genel Başkan Atatürk'ün koltuğundadır, bu partinin, baba ocağının Genel Başkanlık koltuğundadır ve bir baba gibi evladına 'Hırsız' dendiğinde, 'Yapmaz benim evladım' der. 'Benim evlatlarımın bunu yapacağına inanmıyorum' der. Masumiyet karinesine inanmadan, TGRT'nin 'Hırsız' dediğine 'Hırsız' diyerek, A Haber'in 'Yolsuz' dediğine 'Yolsuz' diyerek bu partide yol alınmaz."

Özel, "Tarihi boyunca partiyi kimin adliye koridorlarına düşürdüğünü bütün milletimiz gördü. AK Parti yargısından kimin medet umduğunu bütün milletimiz gördü. Daha fazla bir şey söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.

"BİZ MEŞRUİYETİMİZİ MİLLETTEN ALIYORUZ"

Kendisinin dokunulmazlığının kaldırılmasının da söz konusu olabileceği iddiasına ilişkin soruyu Özel, "İktidara yakın medyanın peşine takılanın ne hale düştüğü, partiyi ne hale düşürdüğü ortada. Biz meşruiyetimizi milletten alıyoruz. Milletin sağladığı dokunulmazlıktan daha büyük bir dokunulmazlık yoktur" diye yanıtladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Demokrasi, Anıtkabir, Politika, Güncel, Son Dakika

Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
