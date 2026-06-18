Özgür Özel'den Fezleke Açıklaması

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hakkında TBMM Başkanlığı'na sevk edilen fezlekelere ilişkin, "Bizim ona bağışıklığımız var" dedi.

TBMM'ye ikisi CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait olmak üzere, 12 milletvekiline ait toplam 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, fezlekelerle ilgili değerlendirmesinde, "Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var." ifadesini kullandı.