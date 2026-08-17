Özgür Özel'den İBB Davası Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den İBB Davası Değerlendirmesi

Özgür Özel\'den İBB Davası Değerlendirmesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasında savunma sırası için değerlendirme yaptı.

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Davası'na verilen aranın ardından bir soru üzerine, mahkemenin savunma sırasına ilişkin taleplere yönelik kararından sonra bir değerlendirme yapabileceğini ifade etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasında verilen aranın ardından bir değerlendirme yaptı. Bir gazetecinin "Savunma sırası değişmezse tepkiniz ne olur?" sorusu üzerine Özel, "O dediğini tutuksuz sanıklar için söyledi. Ekrem Bey'in talebiyle ilgili bir şey söylemedi. Onu bir duyalım ona göre değerlendirelim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özgür Özel, Yeni Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den İBB Davası Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı’dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump’a ulaştım 18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
Ronaldo’dan kötü haber Emekli olacağı tarihi verdi Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi

15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:19
Serdal Adalı’nın talihsiz anı Basın toplantısında yere düştü
Serdal Adalı'nın talihsiz anı! Basın toplantısında yere düştü
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
14:51
Süleymancıların liderine soruşturmadaki ’en ağır’ iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
14:40
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 15:40:48. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den İBB Davası Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.