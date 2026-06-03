Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Doğum Günü Mesajı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonuna gönderdiği not ile kutladı. Özel, "Çok zor günlerdeyiz ama biz başaracağız, biz kazanacağız. Seni özgürlükte kucaklayacağım günler uzakta değil. İyi ki doğdun. İyi ki dostumsun" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonuna gönderdiği not ile kutladı. Özel, şunları kaydetti:

"Canım Başkanım. Biliyorsun kalbimin bir yarısı seninle birlikte Silivri'de tutuklu. Çok zor günlerdeyiz ama biz başaracağız, biz kazanacağız. Yeni yaşın kutlu olsun. Seni özgürlükte kucaklayacağım günler uzakta değil. İyi ki doğdun. İyi ki dostumsun."