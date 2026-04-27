Özgür Özel: Kale Siyaseti Bitti

Hikmet Metin Çavdar'ın haberine göre, Özgür Özel'in Sakarya'da yaptığı konuşma, 'kale siyaseti' anlayışına meydan okuyor. Özel, Sakarya'nın geçmiş tercihlerini kabul ederken, bu tercihin koşulsuz sadakat anlamına gelmediğini vurguladı. Ekonomik vurgularla emekli maaşları ve çalışan ücretlerini eleştiren Özel, 'yorulmuş iktidar' ifadesini kullandı. 'Kale siyaseti bitmiştir' diyerek klasik siyasi haritaların geçerliliğini yitirdiğini iddia etti. 'Sakarya bundan sonra milletin kalesidir' söylemiyle kapsayıcılık ve hizmet eşitliği vurgusu yaptı. Bu çıkış, muhalefetin daha cesur ve doğrudan bir dil kullanmaya başladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.