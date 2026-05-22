Özgür Özel'den Kararlılık Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından dün Genel Merkez binasında vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında burada yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine, Ak Parti Yargı Kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, hiçbir yere gitmiyorum. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz. Teslim olmayacağız!"