Özgür Özel'den Muharrem Ayı Mesajı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Muharrem Ayı Mesajı

16.06.2026 14:10
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muharrem ayının adalet ve huzur getirmesini diledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Zalime karşı direnişi, haksızlığa karşı adaleti temsil eden Muharrem ayındayız. Muharrem ayının ülkemize ve tüm insanlığa adalet, sağlık, huzur ve bereket getirmesini; tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların, edilen duaların Hakk katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muharrem ayının başlangıcı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Zalime karşı direnişi, haksızlığa karşı adaleti temsil eden Muharrem ayındayız. Kerbela'nın acısını ve Muharrem yasını tüm canlarımızla birlikte gönlümüzde hissediyoruz. Bu yas bize geçmişin zalimlerini unutmamayı ama çağın zalimlerine karşı da mazlumun safından ayrılmamayı öğütlüyor. Muharrem ayının ülkemize ve tüm insanlığa adalet, sağlık, huzur ve bereket getirmesini; tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların, edilen duaların Hakk katında kabul olmasını diliyorum. Bin defa mazlum olsa da bir defa zalim olmayan tüm canları selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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