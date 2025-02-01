(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Manisa Eczacı Odası Başkanı Nükhet Tartan'ı tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Nükhet Tartan'a Ziyaret - Son Dakika
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