Özgür Özel'den Şehit Mehmet Demirbaş'a taziye - Son Dakika
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Özgür Özel'den Şehit Mehmet Demirbaş'a taziye

11.07.2026 20:45
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’de görevi başında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de görevi başında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'de silahlı bir olaya müdahale ederken şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'a Allah'tan rahmet diledi.

Özel mesajında, "Ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Şehit Mehmet Demirbaş'a taziye - Son Dakika
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