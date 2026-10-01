Özgür Özel\'den Soma\'daki maden göçüğüne ilişkin açıklama: Sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde hayatını kaybeden iki işçi için başsağlığı diledi. Göçük altında bulunan üç işçiden iyi haber beklediklerini belirten Özel, olayın nedenlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Soma'daki maden göçüğüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Soma'dan gelen acı haber yine yüreğimizi yaktı. Madende yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki madenci kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan iki madencimize acil şifalar temenni ediyorum. Göçük altında bulunan üç emekçimizden bir an önce iyi bir haber almayı bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Soma, Bergama ve Kınık belediye başkanlarımız ile il ve ilçe başkanlarımız arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. Yaşanan olayın nedenlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız."