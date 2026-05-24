Özgür Özel'den TBMM'ye Yürüyüş

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkez binasından TBMM'ye yürüdü.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesinin ardından genel merkezden ayrılan Özel, beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Meclis'e doğru hareket etti.

Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği Özel ve beraberindekiler, Dumlupınar Bulvarı'ndan TBMM'ye ulaştı. Sağanak altında sloganlar eşliğinde yürüyen Özel'e çevredeki partililer de destek oldu.

Özel, TBMM önünde bir TOMA aracına çıkarak partililerin attığı sloganlara eşlik etti.

Yürüyüşü esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, parti genel merkezinde son nefesi alacak hale kadar dayandıklarını, sonra çıktıklarını ve bir genel merkezi geride bıraktıklarını kaydetti.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil, azme, kararlılığa ihtiyacı var. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı. Meraklısına bıraktık ama bir diğeri Meclis'te. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır, grup salonlarıdır, oradaki makam odamızdır. Ayrıca toplam 83 makam odamız vardı. Birisini hazımsızlara bıraktık ama bir diğeri Atatürk'ten miras oraya gidiyoruz. 81 tane de Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Artvin'e kadar, Hakkari'den Manisa'ya kadar tüm il başkanlıklarımız genel merkezimizdir. Bundan sonra sokaktayız, sahadayız. Mücadeleyi biz oturarak kazanmadık. Bu parti 47 yıl sonra sokakta olduğu, meydanda olduğu, mücadele ettiği için kazandı. Şimdi de o şekilde kazanacağız. 200-250 kişi çıktık, on binlerle yürüyoruz."

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3. kez açmak için var gücümle çalışacağım"

Daha sonra TBMM'nin Çankaya kapısındaki Milli Egemenlik Parkı'nda otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Özel, "Beni acıyla, baskıyla terbiye edemezler, sindiremezler. Ben mağduriyete alışmam, kaybetmeye tahammül edemem. Birileri bu partinin evlatlarına 'hırsız' demiştir. Ama bu parti evladını da bilir, iftiracıları da bilir. Biz kimseyi satmayız." dedi.

Partinin "belini kırabilmek" için bir operasyona girişildiğini savunan Özel, "En nihayetinde 21 Mayıs 2026'da delegenin, sokağın sesini dinleyerek seçtiği insanları partinin başından uzaklaştırmaya kalktılar. Kaç gündür direniyoruz. Ankara'nın ne kadar tehlikeli tipi varsa onları arkalarına alarak partiye saldırdılar. Şerefli Türk polisini kirli emellerine alet ederek genel merkezimize girdiler, kapıları, camları indirdiler, gaz sıktılar ve işgal ettiler. Hepimiz son ana kadar direndik ve sonra yollara döküldük." ifadelerini kullandı.

CHP kurulduğunda bir genel merkezi olmadığını, Birinci Meclis'te bir odada çalışmalarını yürüttüğünü ve partinin karargah çadırlarında kurulduğunu anımsatan Özel, 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından açılan, sonrasında darbeciler tarafından kapatılan CHP'nin 9 Eylül 1992 günü yeniden açıldığını dile getirdi.

"CHP'ye üçüncü bir darbe girişiminde bulunulduğunu" iddia eden Özel, kendisini dinleyenlere bir davette bulunmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sizi Parti'nin üçüncü kez açılışına davet ediyorum. Partiyi ilk seferinde Mustafa Kemal ve arkadaşları açtı. İkinci seferinde Erol Tuncer ve arkadaşları açtı. Üçüncü seferinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgalden kurtarıp, yeniden açmaya var mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarayın seçtikleri yönetiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3. kez açmak için var gücümle çalışacağım ve eninde sonunda o sandığı getireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizin seçtikleriniz yönetecek. Parti'deki sandıktan sonra hep beraber ülkedeki sandığı da getireceğiz."

Özgür Özel, konuşmasının ardından TBMM'ye giriş yaptı.