Özgür Özel'den TBMM'ye Yürüyüş: '19 Mart Darbesi'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesinin ardından partililerle birlikte TBMM'ye yürüyüş başlattı. Yürüyüşte 'Dik dur eğilme, parti seninle' ve 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek' sloganları atıldı.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bir partinin yönetimine delege seçimi değil, partinin rakibi karar veriyorsa o parti kapatılmış sayılır' dedi. Milli Egemenlik Parkı'nda partililere seslenen Özel, 2023 seçimlerinden sonra başlatılan değişim sürecine değinerek, '47 yıl sonra CHP'yi birinci parti yaptık' ifadesini kullandı.

Özel, 'AK Parti'nin militan kolları karşımızda' diyerek iktidarı eleştirdi. 19 Mart sürecini 'darbe' olarak niteleyen Özel, '19 Mart darbesi bu Cumhurbaşkanı'nın kendisinden sonraki Cumhurbaşkanı'na, Ekrem İmamoğlu'na yaptığı darbedir' şeklinde konuştu.

Polis müdahalesine tepki gösteren Özel, 'Şerefli Türk polisini kirli emellerine alet ettiler' dedi. Yürüyüş sırasında sağanak yağışa rağmen ilerleyen Özel, 'Genel merkezimiz artık TBMM'dir' diyerek parti işgalden kurtulana kadar merkezlerinin Meclis'teki CHP Grubu olacağını söyledi.