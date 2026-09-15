Özgür Özel'den telefon vergisi tepkisi, 112 bin liralık ürün 230 bin liraya çıkıyor - Son Dakika
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Özgür Özel'den telefon vergisi tepkisi, 112 bin liralık ürün 230 bin liraya çıkıyor

Özgür Özel\'den telefon vergisi tepkisi, 112 bin liralık ürün 230 bin liraya çıkıyor
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cep telefonlarından alınan vergilere tepki göstererek 112 bin liralık bir ürünün vergilerle 230 bin liraya çıktığını belirtti. Özel, düşük maaşlar ve hayat pahalılığı üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cep telefonlarından alınan vergilere tepki göstererek, 112 bin liralık bir ürünün vergilerle birlikte 230 bin liraya çıktığını belirtti. Özel, "Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayat pahalılığı, düşük maaşlar ve vergi yükü üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletin gündemi belli: Düşük maaşlar, hayat pahalılığı, vergi soygunu… Bir örnek: http://akpden.net'te satılık! Sepete ekliyorsun: 112.000 ?

Kasaya gidiyorsun: 230.000 ? Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti. Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor. Kara düzeni değiştireceğiz. Milletin YENİ düzenini kuracağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'den telefon vergisi tepkisi, 112 bin liralık ürün 230 bin liraya çıkıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den telefon vergisi tepkisi, 112 bin liralık ürün 230 bin liraya çıkıyor - Son Dakika
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