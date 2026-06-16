Özgür Özel'den Tutuklanan Balcıoğlu'na Destek:  Bu Haksızlığın Karşısında Asla Yalnız Değilsiniz

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tutuklu Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na destek mesajı yayımladı.

Özel, Balcıoğlu'nun sosyal medya paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, Balcıoğlu'nun milletin emanetine ve CHP'nin değerlerine bağlılığına inandıklarını belirtti. Balcıoğlu'na yönelik süreci CHP'yi hedef alan saldırılardan bağımsız görmediklerini ifade eden Özel, "Bu haksızlığın karşısında asla yalnız değilsiniz" dedi.

Özel, Balcıoğlu ve ailesinin CHP'ye ve yol arkadaşlarına emanet olduğunu belirterek, gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağını ve adaletin yerini bulacağını kaydetti.

Tutuklu Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise paylaşımında, seçmenlerin oylarına leke sürecek bir yanlışının ve CHP'nin değerleriyle bağdaşmayacak bir davranışının olmadığını ifade etti.