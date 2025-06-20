Özgür Özel'den YKS'ye Gireceklere Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın YKS'ye girecek sevgili gençler, tüm yıl boyunca gösterdiğiniz emeğin karşılığını yarın almanızı umuyorum. Her ne kadar bu tip bir eğitim ve ölçme değerlendirme sistemini yanlış bulsam da yarınki sınavın yepyeni bir başlangıcın ilk günü, tertemiz hayallerinize açılan bir kapı olmasını diliyorum. Yarın, Ferdi kardeşimin emaneti Nehir'le birlikte sınav heyecanını yaşarken okul bahçesinde yalnızca onun değil, hepinizin geleceği için dua edeceğim. Sizlere yürekten başarılar diliyorum. İçiniz ferah, zihniniz açık olsun."