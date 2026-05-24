Özgür Özel: Direnişimizi Sürdüreceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel: Direnişimizi Sürdüreceğiz

Özgür Özel: Direnişimizi Sürdüreceğiz
24.05.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, mahkeme kararıyla uzaklaştırılmasına rağmen direnişlerini meydanlarda sürdüreceklerini açıkladı.

Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımında, "Baba ocağındayız, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Merkezi'ndeyiz. Atatürk'ün emaneti makamındayız. Bir saldırı altındayız. Suçumuz, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz, AK Parti'yi yenmek. Suçumuz, Cumhuriyet Halk Partisinde bir parti içi yarışa girip son seçimlerin kaybından sonra iktidar değişikliğine direnenlere karşı 'Değişim' deyip, o değişim iradesiyle gençlerle, kadınlarla ve değişimi isteyen herkesle birlikte partimizi birinci yapmak." ifadelerine yer verdi.

İki sonucu hazmedemeyenler, partideki başarılarını hazmedemeyenlerle 31 Mart seçim başarılarını hazmedemeyenlerin ittifakının bulunduğunu savunan Özel, şunları kaydetti:

"Yani AK Parti'nin yargı kollarıyla butlan ittifakı var. Şimdi o hukuksuz kararı almaları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Önce sabahın 07.00'sinde hiçbirisi CHP'li olmayan, önde yürüyen birkaç milletvekili dışında arkada yürüyenlerin CHP'li olmadığı ve işi gücü kavga etmek olan bir grupla kapımıza dayandılar. Gençler püskürttü. Tekrar geldiler, daha kalabalık geldiler. Kapılar kapandı, direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Binaya girmek, gazla girmek, copla girmek, polisle birlikte girmek, bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok. Ama 'Delegenin oturttuğu bu koltuklardan delegeden başkası bizi kaldıramaz.' dedik. Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz."

CHP kurulduğunda bir genel merkezinin olmadığını, önce savaş meydanlarında ve çadırlarda kurulduğunu, ardından partinin, Birinci Meclis'teki bir odayı kendine genel merkez kabul ettiğini belirten Özel, "Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi, sevenlerimizi buna tepki göstermeye, sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye'de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, genel merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Direnişimizi Sürdüreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
14:15
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 15:59:04. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Direnişimizi Sürdüreceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.