Özgür Özel Düğünde Nikah Şahidi Oldu

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(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Mardin İl Sekreteri Azad Kılınçaslan ve Nurhan İlhan'ın düğün törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, CHP önceki Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Cumhuriyet Halk Partisi Mardin İl Sekreteri Azad ve Nurhan çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Kılınçaslan ve İlhan ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.