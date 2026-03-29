Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını TCK 299 kapsamında değerlendirerek soruşturma başlatıldığını açıkladı.
