Özgür Özel'e Soruşturma

09.05.2026 12:16
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiler nedeniyle soruşturma açıldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs 2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

