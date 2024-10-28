Özgür Özel, Ermenek Madenci Faciasını Andı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Ekim 2014'te Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında meydana gelen faciada hayatını kaybeden işçileri andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"10 yıl önce Ermenek'te meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren 18 madenciyi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yıllardır olduğu gibi madencilerimizin yaşam hakkını savunmaya devam edecek, tam anlamıyla güvenli çalışma koşulları oluşana kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz."