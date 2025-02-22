Özgür Özel, Erzincan'da Esnafı Ziyaret Etti ve Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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Özgür Özel, Erzincan'da Esnafı Ziyaret Etti ve Sorunlarını Dinledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde SGK ve vergi dairesinin ceza uygulamaları üzerine esnafın şikayetlerini dinleyen Özel, piyasa sıkıntılarına ve artan fiyatlara dikkat çekti. Ayrıca, Erzincan halkının iktidar değişikliği yönünde bir eğilimde olduğunu bildirdi.

22.02.2025 17:04  Güncelleme: 20:50
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(ERZİNCAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı. Özel'in ziyaret ettiği pastane esnafının SGK ve vergi dairesinin sürekli kendilerine ceza kestiğini söylemesi üzerine Özel, "Seni de silkeliyorlar yani. Bizim belediyeleri de silkeliyorlar. Tayyip Bey'in hırsı geçmedi, bir belediyelere bir de esnafa" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da düzenlenen halk buluşmasının ardından, esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretlerde Özel'e, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi eşlik etti.

Özel'in konuştuğu bir giyim dükkanı esnafı, piyasanın kırık olduğunu ve geri çekildiğini belirtirken, Özgür Özel'in, "Geçen seneyle bu sene kira nasıl" sorusu üzerine, "'Tefe-tüfe' yapıldı. 48 bin TL. Emekliler biraz muzdarip şu an, şikayetçiler" yanıtını verdi. Özel ise, "Senden alışveriş yapacak emekliye 14 bin 500 lira, asgari ücretliye 22 bin lira veriyor" dedi.

"Tayyip Bey'in hırsı geçmedi, bir belediyelere bir de esnafa"

Bir pastane esnafının, "Cezalardan başımızı kaldıramıyoruz. Sürekli sıkıştırıyorlar" sözleri üzerine Özel, "Bir Vergi Dairesi geliyor, bir SGK geliyor. Seni de silkeliyorlar yani. Bizim belediyeleri de silkeliyorlar. Tayyip Bey'in hırsı geçmedi, bir belediyelere bir de esnafa" ifadesini kullandı.

"Eskiden, 'Kasap et derdinde' denirdi. Şimdi kasap da can derdinde"

Özel'in ziyaret ettiği kasap esnafı, etin fiyatının sorulması üzerine, "Şu anda ne alıyoruz ne satıyoruz. Sana tek tek söyleyeyim: Kuzu pirzola 875 lira, dana kıyma 540 lira, dana kuşbaşı 590 lira, dana antrikot 760 lira, dana biftek 770 lira. Millet önce yemezdi, kuyruk yağı şimdi 425 lira" dedi.

Kasabın fiyatları saymasının ardından Özel ise "Eskiden 'Kasap et derdinde, millet can derdinde" denirdi. Şimdi kasap da can derdinde" dedi.

En uygun balın kilosunun geçen sene 250, bu sene 600 lira olduğunu öğrenen Özel, "250 liradan 600 liraya çıktı. Ben Tayyip Bey'e bal hesabı yaparken geçen sene 250, bu sene 400 diye yaptım hesabı. 400 liraya bal yok yani" dedi.

Köyündeki insanların yüzde 90'ının çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını söyleyen bir vatandaş Özel'e, "Benim sizden bir talebim var. Siz de bunu dile getirdiniz. Bunlara yardımcı olabilmek, destek olabilmek için sizin belediyelerinizin birinden kepçe talep ediyorum. Köyümdeki insanlar çok dardalar, çok zordalar. Nesil olarak yaşlandık. Sizden bu talebi karşılamanızı rica ediyorum" ifadesini kullandı.

"Erzincan'ın iktidar değişikliğine karar verdiğini görüyorum"

Özel, esnaf ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığı önünde kalabalığa hitap etti. Özel, "Hangi siyasi görüşten olursa olsun, böyle yoğun bir ilgi gösteren Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum. Bugün herhalde Erzincan'a dördüncü, beşinci gelişim. Ama bugünkü gibi bir coşkuyu daha önce yaşamadık. Doğru yolda olduğumuzu görüyorum. Erzincan'ın bir karar değişikliğinde olduğunu, iktidar değişikliğine karar verdiğini görüyorum. Güveninize layık olacağız. Yerel seçimlerde birinci parti olduk, layık olacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Erzincanlı canları bağrıma basıyorum" ifadesini kullandı.

Özel, ardından il başkanlığında parti örgütüyle bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Erzincan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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