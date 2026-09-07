Özgür Özel, hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu'nu arayıp dayanışma iletti
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak dayanışma duygularını iletti. Davutoğlu'nun bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermesi bekleniyor.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan önceki Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak dayanışma duygularını iletti.
Özel, Davutoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde dayanışma duygularını ifade etti. Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu'nun bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermesi bekleniyor.
Kaynak: ANKA
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